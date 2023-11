127 personnes évacuées d'un campement parisien

127 personnes ont été mises à l'abri mardi matin et orientées vers des structures d'accueil temporaire en Ile-de-France après l'évacuation d'un campement informel dans le nord-est parisien, ont indiqué les autorités. Le groupe de personnes mises à l'abri est composé de 124 hommes seuls et d'une famille de trois personnes, ont précisé la préfecture d'Ile-de-France et la préfecture de police de Paris dans un communiqué. Cette 33e opération depuis le début 2023 porte à 6.100 le nombre de personnes mises à l'abri cette année par la préfecture d'Ile-de-France.

Les autorités préfectorales ont par ailleurs précisé que 83 autres personnes "en famille" bénéficiant actuellement d'un hébergement d'urgence en région parisienne se sont vu proposer mardi "une orientation en région", c'est-à-dire hors de l'Ile-de-France. Au total 3.030 personnes ont été orientées en 2023 vers des structures d'accueil temporaire hors Ile-de-France, région où chaque nuit quelque 120.000 sans abri sont hébergées au titre de l'urgence.