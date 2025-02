Le journal de 6h du 07/02/2025

Au Salon Rétromobile, la mythique Citroën DS fait rêver toutes les générations

Elle a 70 ans et continue de faire rêver des générations entières d'automobilistes. La DS de Citroën est la star des stars du Salon Rétromobile. La DS s'est d'abord imposée dans nos villes entre 1955 et 1975 et incarne désormais la créativité et un certain art de vivre à la Française.