Cognac : chômage partiel chez Rémy Martin après les mesures chinoises et la menace des droits de douane

Cela fait des semaines, voire des mois, que les producteurs des grandes maisons de Cognac tirent la sonnette d’alarme. Depuis la mi-novembre, ils font partie des domaines impactés par les mesures antidumping temporaires de Pékin en réponse à la taxation européenne des véhicules électriques chinois. La filière affirme d’ailleurs perdre 50 millions d’euros par mois depuis leur instauration.

Avec les menaces américaines, c’est toute une région qui tremble. Il faut dire que 98% des ventes de ce produit français emblématique se font à l’export, ce qui représente plus de 3 milliards d’euros. Et les plus gros marchés sont précisément les États-Unis et la Chine. Les tensions internationales pèsent donc lourdement sur les ventes.

Les employés concernés verront leur salaire mensuel amputé de 7%

La maison de cognac Rémy Martin, filiale de Rémy Cointreau, a décidé de placer plusieurs centaines de salariés au chômage partiel une semaine par mois jusqu'en juin. Une activité partielle qui concerne les deux tiers des 390 salariés du site de production charentais, indique un syndicat. Les employés concernés verront leur salaire mensuel amputé de 7%. Cette mesure est programmée pour trois mois, renouvelables "si la situation venait à perdurer", a déclaré David Charrier, délégué syndical Force Ouvrière, qui s'inquiète aussi pour les nombreux intérimaires travaillant habituellement pour Rémy Martin.

Nicolas Tricoire, viticulteur et distillateur à Saint-Brice, à côté de Cognac, redoute l'effet domino. "Les rendements baissent puisqu'on ne vend plus. Les maisons ont moins besoin de nos eaux-de-vie. C'est comme une vague, le chômage partiel dans les grandes maisons va avoir un effet cascade sur les viticulteurs et les fournisseurs de ces grandes maisons", a déclaré Nicolas Tricoire à notre micro. La filière Cognac représente près de 70.000 emplois directs et indirects.