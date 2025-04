«La guerre pour le Trône est loin d'être terminée» : Le tournage de la saison 3 de «House of the Dragon» officiellement lancé

C’est officiel, HBO a annoncé le lancement du tournage de la saison 3 de “House of the Dragon” sur les réseaux sociaux. La série qui connaît un succès mondial devrait être de retour à l’été 2026 et même avoir une quatrième saison...

Grande nouvelle pour les fans de la série. Le tournage de la saison 3 de House of the Dragon a été officiellement lancé. Et c'est Emma D'Arcy en personne, dans son costume de Rhaenyra Targaryen sur le plateau, clap à la main, qui donne le coup d’envoi officiel du tournage de la saison 3 de House of the Dragon dans une vidéo publiée sur le compte X de la série. “La guerre pour le Trône est loin d'être terminée", a indiqué HBO lundi 31 mars, pour annoncer une grande nouvelle.

Et.. action !

Cette troisième saison devrait faire son retour sur petit écran à l’été 2026 si le calendrier est respecté. "La saison 2 est énorme. La saison 3 l'est encore davantage, à bien des égards. Il y a quatre événements majeurs du livre que nous avons eu l'opportunité d'adapter et de donner vie en trois dimensions cette saison. (...) Ce que nous sommes en train de construire est tout simplement stupéfiant", a récemment confié Ryan J. Condal, dans une interview accordée à Gold Derby. Comme la saison 2, la saison 3 devrait comporter huit épisodes et une quatrième saison devrait également se profiler.

House of the dragon a été sacrée meilleure série dramatique de 2022 aux Golden Globes, un titre que Game of Thrones n'avait jamais remporté en huit saisons