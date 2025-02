Météo : faut-il s'attendre à de la neige en plaine en fin de semaine ?

Une vague de froid venant de l'est de l'Europe va apporter des baisses de température sur l'Hexagone. Les perturbations pourraient apporter de la neige en plaine dans certaines régions du pays.

Dès ce mercredi, sur le nord-ouest du pays, les perturbations vont apporter une écharpe nuageuse des Pays de la Loire aux Hauts-de-France, tandis que la grisaille persiste sur le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté jusqu’au Lyonnais. À partir de ce vendredi, les températures vont redevenir hivernales sur une grande partie de l'Hexagone.

De la neige en plaine et en basse altitude

Une goutte froide, c'est-à-dire une poche d’air froid en altitude, va se creuser vendredi sur le nord-ouest du pays, selon Météo-France. Le phénomène va engendrer de faibles épisodes de pluie-neige des Pays de la Loire jusqu'à la Normandie.

Toujours associé au phénomène de la goutte froide, des précipitations significatives vont s'étendre sur les Cévennes et sous forme de neige au moins à 1.200 mètres d'altitude, "avec un vent de sud-est sensible avec des rafales à 70 km/h".

La perturbation sera plus forte ce samedi, notamment sur les régions allant de la Méditerranée à l’Auvergne. Les perturbations vont être marquées, particulièrement dans les Cévennes, et vont apporter de la neige en basse altitude : aux alentours de 400 m sur l’Auvergne et 700 m sur les Cévennes. Des flocons pourraient également apparaître sur le bassin parisien vendredi et tenir au sol en raison des températures proches de 0 degré, indique La Chaîne Météo. Néanmoins, cette neige devrait rapidement fondre puisque le mercure s'adoucira dans l'après-midi.

"Les chutes de neige pourraient également toucher le Centre-Est à très basse altitude, des Alpes à l’est des Pyrénées à basse altitude. Le Sud-Ouest n’est pas à l’abri de quelques flocons", indique Météo-France. Mais l'établissement public souligne une incertitude élevée dû à la position incertaine de la goutte froide. Le scénario de neige intense sera défini dans les prochains jours.