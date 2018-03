Uber suspend tous ses tests de voitures autonomes après un accident mortel aux États-Unis

Uber fait une pause dans l'expérimentation de ses voitures autonomes. La firme américaine a indiqué lundi qu'elle suspendait tous ses tests après la mort d'une personne, percutée par un véhicule, près de Phoenix, aux États-Unis. Le média Bloomberg affirme qu'Uber a suspendu les tests en cours à San Francisco, Phoenix, Pittsburgh et Toronto, au Canada.

Le conducteur de sécurité n'aurait pas réagi à temps. L'accident mortel s'est produit à Tempe, dans l'Arizona, dimanche soir, vers 22 heures. Un média local a affirmé qu'il s'agissait d'une cycliste, mais un journaliste du New York Times indique que la victime était une piétonne qui traversait la rue en dehors d'un passage piéton. Selon lui, le véhicule était en "mode autonome" et le conducteur de sécurité, dont la présence est obligatoire dans ces voitures, n'a pas réagi à temps pour éviter l'accident.

Following up on my earlier tweet, Uber car was in autonomous mode with a human safety driver and it struck a woman (not a bicyclist) who walked into street. She has died. We think this is the first pedestrian killed by an autonomous vehicle. Uber is cooperating. Story coming