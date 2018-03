Facebook : Mark Zuckerberg invité à venir s'expliquer devant le Parlement européen

Mark Zuckerberg et Facebook dans la tourmente. Le président du Parlement européen Antonio Tajani a invité mardi le patron du réseau social à venir s'expliquer devant l'assemblée sur le scandale provoqué par l'utilisation illégale de données personnelles de millions d'utilisateurs par une entreprise d'analyse de données, Cambridge Analytica (CA).

La "clarification" demandée à Facebook. "Nous avons invité Mark Zuckerberg au Parlement européen. Facebook a besoin de clarifier devant les représentants de 500 millions d'Européens le fait que les données personnelles ne sont pas exploitées pour manipuler la démocratie", a expliqué Antonio Tajani dans un message sur son compte Twitter.

Les députés européens vont enquêter sur l'affaire. Lundi, Antonio Tajani avait annoncé que les eurodéputés allaient "enquêter pleinement" sur cette "violation inacceptable des droits à la confidentialité des données", révélée par le New York Times et l'hebdomadaire britannique The Observer. Les autorités chargées de la protection des données dans l'Union européenne se sont saisies mardi de l'affaire Cambridge Analytica, entreprise liée à la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016, accusée d'avoir recueilli sans leur consentement les informations personnelles de millions d'usagers de Facebook.

Cambridge Analytica nie les accusations. Le sujet était au menu d'une réunion de ces autorités à Bruxelles, a indiqué la Commission européenne, dont une représentante va demander mardi à Washington des "clarifications" à Facebook au lendemain de la dégringolade de son cours en Bourse en lien avec cette affaire. Facebook a annoncé avoir fermé le compte de Cambridge Analytica (CA) tandis que cette dernière a "nié fermement" lundi avoir utilisé des données personnelles pour élaborer un logiciel permettant de prédire et d'influencer le vote des électeurs.