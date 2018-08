Dating : à quoi va ressembler le service de rencontres de Facebook ?

Facebook bientôt concurrent de Tinder. Le réseau social a débuté les tests de Dating, cette nouvelle fonctionnalité annoncée en mai dernier lors de sa conférence annuelle F8. Comme l'indique le site américain TechCrunch, Facebook prévoit de proposer ce service de rencontres directement dans son application principale. Plusieurs captures d'écrans obtenues par le site spécialisé montrent le processus d'inscription et confirme que Facebook cherche avant tout à se positionner sur le secteur de la recherche d'un partenaire sérieux.

Fonction distincte du profil public. Une fois le service activé par l'utilisateur dans les réglages, Facebook Dating lui demande de se créer un profil. Il est alors possible de choisir si "nos amis Facebook" peuvent voir ou non que l'on utilise la fonction Dating. Chacun peut également renseigner son orientation sexuelle, la ville où il réside. Pour le reste, Facebook utilise une partie des données déjà présentent dans la profil de l'utilisateur. Il n'est donc pas nécessaire de renseigner à nouveau les renseignements de base comme son nom ou son âge. Enfin, comme l'avait annoncé Facebook lors de F8, l'activité des utilisateurs ne sera pas partagé sur leur fil d'actualité.

Pas de swipe. D'après les informations de TechCrunch, Facebook réfléchirait également à limiter le nombre de personnes par qui chaque utilisateur peut se dire "intéressé". Un moyen pour le réseau social de limiter l'usage de son réseau social pour des recherches de coups d'un soir et d'encourager les relations longues. Une fois que deux personnes auront exprimé leur intérêt l'une pour l'autre - sans swiper comme sur Tinder -, elles pourront échanger via une version spéciale de Messenger ou de WhatsApp, les deux services de messagerie instantanée du groupe. Enfin, il sera également possible de bloquer des utilisateurs dans la partie Dating sans les bloquer sur le réseau social en général. Aux Etats-Unis, le service sera accessible aux membres âgés de plus de 18 ans. Aucune date n'a pour le moment été communiquée pour un lancement à l'étranger, et notamment en France.