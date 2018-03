Cambridge Analytica : "L'ampleur du scandale est à la hauteur de Facebook"

INTERVIEW

"Visiblement Cambridge Analytica aurait laissé la clé sur le verrou pour pouvoir aspirer les données des amis de vos amis", analyse David Lacombled, président de la Villa numeris, un think tank sur l’économie numérique. Pour cet expert invité jeudi dans Europe 1 bonjour, "l'ampleur du scandale est à la hauteur de l'entreprise".

Une carte démographique. Quelques chiffres, Facebook c'est plus d'un milliard et demi de personnes qui ont un compte à travers le globe. Un Français sur deux est sur Facebook, et un sur quatre y passe plus d'une heure par jour", commence par rappeler David Lacombled. "C'est une masse colossale !". "Un enfant sur deux en France se retrouve sur le réseau social de Mark Zuckerberg dans l'année de sa naissance : ce n'est pas forcément un compte, mais il y a toujours quelqu'un pour poster une photo, et donc le prénom, et le sexe de l'enfant", révèle le président du think tank. "Si on ajoute à cela la géolocalisation, on obtient une carte assez parfaite de la démographie d'un pays comme le notre".







"La faille c'est votre identifiant et votre mot de passe". "Il est normal qu'il y ait une émotion si nos données sont utilisées pour autre chose que pour les services pour lesquels ont les a postées", admet David Lacombled. Pour autant, "ces données ne vous sont pas volées : pour la plupart d'entre elles, c'est vous qui les postées en disant ce que vous faites, en 'likant' un groupe de musique par exemple. A la fin on obtient une carte d'identité numérique qui vous connaît intimement", explique-t-il. Alors comment les données de 50 millions d'Américains ont été vraisemblablement utilisées lors de la campagne présidentielle ? "La faille, c'est votre identifiant et votre mot de passe". "Cette clé que vous donne Facebook, vous pouvez l'utiliser sur d'autres applications, comme Airbnb ou Tinder, et en faisant ça vous singez des clauses qui permettent à des entreprises tierces de récupérer vos données", analyse le président de Villa numeris. "C'est ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica", résume-t-il.

"Une responsabilité individuelle". Alors comment protéger ses données, faut-il supprimer ses comptes sur les réseaux sociaux ? "Ce n'est pas tout ou rien", tempère David Lacombled. Pour l'expert, "c'est la prise de responsabilité individuelle qui va primer". "Quand vous êtes au bureau vous bloquez votre ordinateur, vous changez de mot de passe régulièrement bref, vous veuillez à avoir un paramétrage un peu plus fort de ce que l'on peut savoir de vous", analyse le leader du think tank. "Il faut faire la même chose sur les réseaux sociaux, et pour ce faire, il faut paramétrer son compte", conclut-il.