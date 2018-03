VIDÉO - Ligue 2 : deux joueurs d'Auxerre se battent en plein match !

VIDEO

Scène surréaliste lors de la rencontre de Ligue 2 entre Quevilly-Rouen et Auxerre (4-1). Deux Auxerrois ont été expulsés pour s'être battus entre eux (oui oui !), au beau milieu de la rencontre, vendredi soir. Les deux équipes jouaient la 80e minute quand une altercation aussi vive qu'improbable a opposé Pierre-Yves Polomat et Mickaël Barreto.

Sur les images, publiées par BeInSports, on peut voir Polomat s'approcher avec véhémence de son partenaire, et lui asséner un coup de tête. Son coéquipier lui a alors répondu avec un coup de poing, déclenchant une bagarre vite interrompue par un joueur adverse et d'autres Auxerrois. Les deux joueurs ont immédiatement été expulsés.

9 cartons rouge en 8 matches ! Cette 30e journée a été particulièrement mouvementée, avec neuf expulsions en huit matches. Quatre cartons rouge ont été distribués lors du seul Valenciennes-Paris FC, le tout en...20 minutes. Trois l'ont été pour des contestations ou des mauvais gestes, mais aucun pour une bagarre entre coéquipier...