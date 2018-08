Adrien Costa, espoir du cyclisme mondial, amputé d'une jambe après un accident en randonnée

Il était un des cyclistes les plus prometteurs de sa génération. Le Franco-Américain Adrien Costa, en retrait des pelotons depuis 2017, a été amputé d'une jambe fin juillet après avoir été victime d'un accident en randonnée, a rapporté mercredi Ouest-France.

Un rocher de 1,8 tonne. Le 29 juillet, Adrien Costa, 20 ans, randonne en Californie lorsque, en escaladant un talus, un rocher de 1,8 tonne lui tombe dessus. Sa jambe droite est alors totalement bloquée. Pris en charge par un hélicoptère, il a été hospitalisé puis opéré. Les médecins, pour le sauver, ont dû amputer sa jambe au-dessus du genou.

Une cagnotte en ligne. Son ancienne équipe Hagens Berman Axeon a lancé une cagnotte en ligne afin de soutenir le jeune sportif dans sa convalescence.

Saddened to report dear friend & former teammate Adrien Costa was seriously injured while rock climbing causing him to lose part of his leg. We set up a GoFundMe page to support his rehab. Please consider donating & sharing, anything helps.https://t.co/XsT9gtovM3