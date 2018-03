Rugby : TF1 diffusera la Coupe du monde 2019

La Coupe du monde de rugby 2019 sera visible sur TF1. Le groupe a obtenu les droits de diffusion de la compétition, qui se déroulera au Japon du 20 septembre au 2 novembre 2019. La chaîne diffusait déjà la quasi-totalité des précédentes éditions.

Un "élan" pour 2023. "Cet accord suscitera un élan en France, non seulement en 2019, mais aussi pour la Coupe du monde que le pays accueillera en 2023", a déclaré dans un communiqué Brett Gosper, directeur général de la fédération internationale World Rugby. TF1, diffuseur historique de l'épreuve, avait réalisé de très bonnes audiences lors de la Coupe du Monde 2015, réalisant notamment son meilleur score de l'année avec le quart de finale France-Nouvelle-Zélande et ses 12,2 millions de téléspectateurs.

"Accord équilibré". En 2011, la chaîne avait même attiré 17,8 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 87%, lors de la finale opposant également les All Blacks au XV de France. Si elles n'ont pas communiqué le montant de l'accord, "les deux parties sont heureuses d'avoir conclu un accord équilibré", ont souligné World Rugby et le groupe TF1. La Coupe du monde 2015 de rugby avait rapporté 2 à 3,5 millions d'euros à TF1, qui avait acquis les droits de diffusion pour 40 millions d'euros et avait revendu une partie des droits à Canal+ pour 13 millions, selon une étude du CSA.