Natation/Euro 2018 : la France, avec Bonnet et Stravius, sacrée sur 4x100 m nage libre mixte

Un relais en or : l'équipe de France a largement dominé la finale du 4x100 m nage libre mixte pour s'imposer en 3 minutes 22 secondes 07/100, jeudi, aux Championnats d'Europe de Glasgow. Jérémy Stravius, Mehdy Metella, Marie Wattel et Charlotte Bonnet ont décroché la 4e médaille d'or tricolore en Ecosse. Ils finissent largement devant les Pays-Bas (3:23.97) et la Russie (3:24.50).

Le record de France surpassé. Une superbe performance pour le relais français qui a explosé le précédent record de France (3 min 25 sec 49/100) et échoué à 26 centièmes du record d'Europe au bout d'une course maîtrisée de bout en bout. Après un bon départ de Stravius, Metella, qui venait de nager la demi-finale du 100 m papillon quelques minutes auparavant, a entretenu l'espoir en cédant devant son adversaire russe, mails Wattel puis Bonnet ont su terminer le travail. Maxime Grousset et Margaux Fabre font également partie de l'équipe, puisqu'ils ont participé aux séries.