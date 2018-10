Le prestigieux magazine "Time" affiche Kylian Mbappé sur sa couverture

"Mbappé est le futur du football", titre le prestigieux magazine américain Time pour son édition du 11 octobre. À seulement 19 ans, le champion du monde Kylian Mbappé fait la couverture de l'édition internationale de l'hebdomadaire, rapporte le Courrier international jeudi.

Propulsé star internationale en quelques mois. Le journal revient sur l'ascension fulgurante du jeune homme, transféré pour 180 millions d'euros au Paris Saint-Germain alors qu'il sort tout juste du lycée. "Sa technique footballistique à couper le souffle l’a propulsé sur le devant de la scène internationale en à peine quelques mois. Il gagne plus d'argent qu’il n’en aurait jamais rêvé", décrit le Time.

"L'incarnation vivante du conte de fées de l’ascension sociale". Ses qualités de joueur, qui lui ont valu le titre de champion du monde avec l'équipe de France en juillet dernier, mais aussi sa modestie font de Kylian Mbappé "bien plus qu'un joueur de foot extraordinaire pour les Français. Il est l'incarnation vivante du conte de fées de l’ascension sociale", selon le journal. La prochaine étape sera de savoir s'il peut encore progresser et comment il va mener sa carrière. "Le monde le regarde", prévient le Time.

Parmi les personnalités citées comme étant les leaders de l'année 2018, on retrouve une autre française : la chanteuse Christine and the Queens. Celle-ci était déjà entrée dans ce classement en 2016. Elle était alors la seule française à y figurer.