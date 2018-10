Formule 3 : Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher, sacré champion d'Europe

Bon sang ne saurait mentir : Mick Schumacher, le fils du légendaire Michael Schumacher, est devenu champion d'Europe de Formule 3, samedi, sur le circuit d'Hockenheim en Allemagne, où son père s'était imposé quatre fois en Formule 1. Âgé de 19 ans, "Schumi Junior" succède ainsi, au palmarès de la F3 européenne, au Britannique Lando Norris, 19 ans dans un mois, qui sera titulaire en F1 l'an prochain, dans une McLaren.

13ème podium en 29 courses cette année. Très en verve le mois dernier (cinq victoires d'affilée), Mick Schumacher était arrivé à Hockenheim avec 49 points d'avance sur l'Anglais Dan Ticktum, et trois courses à disputer. Il en avait encore 39 après la Course 1 ratée (12ème), entamée par un accrochage au premier tour avec Marcus Armstrong. Il s'est bien rattrapé dans la Course 2 remportée par l'Estonien Juri Vips, marquant les 18 points de la 2ème place et se mettant définitivement hors d'atteinte de Ticktum, ex-membre de la filière Red Bull. "Je suis absolument ravi", a réagi Schumacher Jr après son 13ème podium en 29 courses cette année. "Ce que cette équipe a réussi depuis un an est incroyable", a-t-il ajouté au sujet de son écurie Prema Powerteam.

Dans les pas de son père. Avec 347 points au compteur avant la Course 3, dimanche, Mick Schumacher ne peut plus être rejoint par Ticktum, relégué à 51 points. Ce premier titre international va lui donner des points précieux dans la course à la "Super Licence" de la FIA, un sésame indispensable pour piloter un jour en F1. Son père Michael, il y a 28 ans, avait remporté le Championnat d'Allemagne de F3, au niveau très relevé. Il a ensuite été sacré sept fois champion du monde de F1.