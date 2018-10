Formule 1 : Williams choisit le Britannique Russell au détriment du Français Ocon

L'écurie Williams de Formule 1 a choisi vendredi le jeune Britannique George Russell pour disputer la saison 2019, ce qui enlève au Français Esteban Ocon son dernier espoir d'être titulaire la saison prochaine.

"Immense honneur". "C'est un immense honneur de rejoindre la prestigieuse écurie Williams. La F1 a toujours été un rêve pour moi", a réagi le jeune Britannique, cité dans le communiqué de Williams. Russell, 20 ans, est issu de la filière de jeunes pilotes de Mercedes, qui fournit ses moteurs à Williams. Il est actuellement en tête du Championnat FIA de Formule 2.

C'était la dernière carte pour Ocon. Russell était en concurrence pour ce baquet avec Ocon, lui aussi couvé depuis plusieurs années par Mercedes mais voué à être remplacé l'an prochain chez Force India par le Canadien Lance Stroll, dont le père a racheté l'écurie basée à Silverstone. Le Français de 22 ans, qui a déjà disputé 46 Grands Prix, jouait avec Williams sa dernière carte. Il avait d'ailleurs visité l'usine Williams fin septembre, entre les Grands Prix de Singapour et de Russie. "Félicitations à @GeorgeRussell63 pour sa promotion @F1 ! Bien méritée et une grande nouvelle pour notre sports", a cependant réagi, fair-play, le Français.

Congratulations to @GeorgeRussell63 for his @F1 promotion ! Well deserved, and great news for our sport !@WilliamsRacing@MercedesAMGF1