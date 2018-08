Foot : Usain Bolt testé "pour une période indéfinie" avant un contrat pro en Australie

La légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt va s'entraîner, à partir d'août, "pour une période indéfinie" avec les Central Coast Mariners dans le but de devenir footballeur pro, son rêve, a annoncé mercredi le club australien.

Footballeur pro à 31 ans ? "Son programme d'entraînement est structuré de manière à voir s'il peut atteindre un niveau de jeu qui lui permettrait d'avoir un contrat pro", a expliqué le patron des Mariners, Shaun Mielekamp. "Cela peut prendre trois semaines, mais aussi trois mois, ou six. Ou peut-être encore plus de temps, qui sait. Le temps nous le dira", a-t-il poursuivi. L'ancien sprinteur aux huit titres olympiques, retraité de l'athlétisme depuis 2017, n'a jamais caché sa passion pour le ballon rond, milieu dans lequel il espère percer, à 31 ans.

Après des essais avec Dortmund, mais aussi en Afrique du Sud et en Norvège, Bolt tente désormais sa chance "down under" avec les modestes Mariners, derniers du précédent exercice d'A-League, le championnat fermé qui réunit les meilleures formations australiennes et une néo-zélandaise.