Foot féminin : Lyon atomise Besançon sur le score de 20 à 0

Un score comme on en voit (très) peu. Dimanche après-midi, les joueuses de l'Olympique Lyonnais ont humilié Besançon 20 à 0 lors des 32es de finale de Coupe de France. Une avalanche de buts démarrée dès la première minute et nourrie pendant toute la partie, face à des joueuses de troisième division.

Deux quadruplés côté lyonnais. Au total, huit Lyonnaises ont marqué, avec un but contre son camp des Bisontines : cinq Lyonnaises ont inscrit un doublé et deux ont même profité de ce festival pour réaliser un quadruplé. "On savait que ça allait être un match assez facile mais c'était important d'y mettre les bons ingrédients. On a mis beaucoup de sérieux, de l'envie", a réagi Reynald Pedros, le coach rhodanien. Du sérieux, de l'envie, mais surtout un niveau de jeu qui n'avait rien à voir avec leurs adversaires du jour.