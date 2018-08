Euro 2018 : la Britannique Dina Asher-Smith remporte le titre sur 100 m

Sur la ligne droite, elle n'avait brillé qu'en relais jusqu'ici. Mardi soir à Berlin, la Britannique Dina Asher-Smith a remporté le titre européen du 100 mètres avec un chrono de 10 sec 85. La jeune femme de 22 ans, sacrée sur 200 mètres en 2016 à Amsterdam, en a profité pour égaler la meilleure performance mondiale de l'année sur la distance détenue par l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou depuis le 4 mai.

Les Françaises loin du podium. Asher-Smith a devancé l'Allemande Gina Lückenkemper (10"98) et la Néerlandaise Daphne Schippers (10"99). Les Françaises Carolle Zahi (11.20) et Orlann Ombissa-Dzangue (11.29), ont respectivement pris les 7ème et 8ème places.