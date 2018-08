Euro 2018-Décathlon : Kevin Mayer échoue à la longueur et abandonne

Kevin Mayer, vice-champion olympique et champion du monde en titre du décathlon, a mordu ses trois essais au saut en longueur, mardi à Berlin, aux Championnats d'Europe, abandonnant ainsi toute chance de décrocher le titre. Il a décidé d'abandonner l'épreuve.

Après une superbe performance sur 100 m. Le Français avait réalisé le meilleur temps de la première des dix épreuves sur 100 m (10 sec 64), sa meilleur performance sur la ligne droite, mais a échoué à réaliser un saut mesuré à la longueur. "Je n'ai pas voulu me brider, je fais un premier essai qui est très très loin. Je pouvais sauter huit mètres, quand on a ça dans les jambes on ne peut pas se dire de courir doucement pour assurer", a commenté Mayer au micro de France 2. "C'est le sport. Je suis tellement déçu. On a tous droit à une faute et j'espère que ça n'arrivera plus jamais. Je ne m'en veux pas, je me suis exprimé en longueur, ça n'a jamais été aussi loin", a-t-il poursuivi.

Il était le favori. Il s'agit d'une énorme désillusion pour le clan tricolore, Mayer était le grandissime favori de l'épreuve. "Le but principal, c'est d'être champion d'Europe. Ce serait mon premier au décathlon", clamait-il ainsi en arrivant en Allemagne. "Comme on a cette marge, on a encore plus peur de faire zéro", avait-il toutefois souligné.

L'or mondial l'an dernier. Mayer, 26 ans, a décroché son premier titre planétaire l'an passé à Londres, en remportant l'or mondial en plein air, avant de se parer d'or aux Mondiaux en salle à l'heptathlon en mars. Cette saison, il a préparé l'événement européen avec un programme à la carte en Ligue de diamant, et en participant à certaines épreuves du décathlon de Ratingen en Allemagne à la mi-juin.