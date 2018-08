Australie : mort du golfeur Jarrod Lyle, 36 ans, atteint d'une leucémie

Le golfeur australien Jarrod Lyle est mort mercredi soir à 36 ans après avoir interrompu la semaine dernière son traitement contre la leucémie, entraînant une pluie d'hommages dans le monde du golf.

Deux récidives. Jarrod Lyle, qui avait rejoint le championnat US PGA en 2007 et fini plusieurs compétitions dans le top 10, avait été diagnostiqué comme étant atteint d'une forme de leucémie à 17 ans, avant de connaître une récidive en 2012. Il avait de nouveau gagné sa bataille contre la maladie avant de revenir aux Masters australiens en novembre 2013. Mais sa santé s'était de nouveau détériorée ces derniers mois avec une nouvelle récidive de sa leucémie aiguë myéloïde.

"J'ai le cœur brisé en annonçant à tout le monde que Jarrod n'est plus avec nous", a déclaré dans un communiqué son épouse Briony. Père de deux enfants âgés de deux et six ans, Jarrod Lyle s'est éteint à son domicile de Melbourne, dans le sud de l'Australie.

"Merci pour votre soutien". Il avait reçu ces derniers jours des témoignages de sympathie du monde entier. "Il m'a demandé que je transmette un message simple : 'merci pour votre soutien, c'était très important. Le temps m'a manqué, mais je ne l'ai peut-être pas perdu si j'ai pu aider les gens à réfléchir et agir pour ces familles qui souffrent du cancer'", a ajouté son épouse.

"Une journée tellement triste". Le Tour européen PGA a rendu hommage au golfeur australien : "plein de joie et de détermination sur les parcours et en dehors : c'est ainsi que nous nous souviendrons de Jarrod." "C'est une journée tellement triste, tu vas tellement nous manquer à tous, Jarrod", a déclaré le Britannique Justin Rose, numéro 3 mondial.