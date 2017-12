Saint-Sylvestre : quel sera le dispositif de sécurité ?

Pendant que certains célébreront la nouvelle année, les forces de sécurité seront sur le pont, dimanche soir. Comme le rappelle le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, "la célébration du Nouvel An s'inscrit dans un contexte de menace terroriste toujours élevée".

Vigipirate sur l'ensemble du territoire Pour assurer le bon déroulement des événements, "l'ensemble du territoire national sera (...) couvert par le dispositif Vigipirate". Une attention particulière sera réservée à "la sécurité des grands espaces commerciaux, des lieux de rassemblement" ainsi que "dans les infrastructures de transports publics". "De nombreuses opérations ciblées seront menées afin de dissuader les Français de conduire après avoir consommé de l'alcool ainsi que pour prévenir toute violence urbaine", prévient par ailleurs le ministère.

Au total, ce sont pas moins de "56.000 policiers, 36.000 gendarmes et 7.000 militaires de l'opération Sentinelle et 39.000 sapeurs-pompiers, sapeurs-sauveteurs et démineurs (...) qui seront mobilisés sur l'ensemble du territoire" pour un effectif global 139.400 hommes et femmes.

Restrictions de circulation sur les Champs-Élysées. Les préfets peuvent également "établir des périmètres de protection pour sécuriser les lieux d'affluence". Cela sera notamment le cas sur les Champs-Élysées à Paris, où "la circulation automobile sera neutralisée (...) à compter de 20 heures le dimanche 31 décembre et jusqu'à 3 heures le lendemain" : "La préfecture de police invite les personnes souhaitant se rendre durant la soirée dans le secteur des Champs-Élysées à anticiper leurs déplacements et à prévoir de sortir des transports en commun en amont des issues fermées."

L'agglomération parisienne (Paris et la petite couronne) concentrera une mobilisation de 10.500 hommes et femmes des forces de sécurité (4.200 policiers, 1.500 effectifs des forces mobiles, 2.300 sapeurs-pompiers, 350 secouristes et 2.200 militaires de l'opération Sentinelle), détaille la préfecture de police de Paris, qui invite le public à privilégier les transports un commun pour se déplacer. Certaines lignes de métro (1, 2, 4, 6, 9 et 14), de RER/Transiliens et de bus fonctionneront toute la nuit.