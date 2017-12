Partie faire ses courses de Noël, elle gagne un million d'euros avec un jeu à gratter

Généralement, faire ses courses signifie dépenser de l'argent plutôt qu'en gagner. Pas pour une quadragénaire résidant dans l'Ain qui, comme le raconte Le Parisien, a gagné un million d'euros en allant faire des achats de Noël.

Sésame Millionnaire. Cette employée s'est arrêtée acheter un sésame Millionnaire, un ticket à gratter qui coûte 10 euros et peut potentiellement rapporter 100.000 fois plus. Dans sa voiture, elle a tenté sa chance... et la chance lui est tombée dessus. N'en croyant pas ses yeux, cette femme est rentrée chez elle pour montrer le ticket à son mari, qui lui a confirmé leur heureuse fortune. "Avec tout ça, elle en a oublié de faire ses achats de Noël", raconte au Parisien Isabelle Cesari, responsable du service relations gagnants de la Française des Jeux (FDJ).

"Très beau voyage" en vue. L'heureuse employée projette désormais d'acquérir un bien immobiliser, mais aussi de "faire plaisir à son entourage" et de s'offrir "un très beau voyage". Gageons qu'avec un millions d'euros, elle aura également pu garnir de belle façon la table du réveillon.