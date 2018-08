Paris : le sans-abri le plus connu de Twitter a trouvé un logement

C'était le "sans-abri 2.0" le plus connu de Twitter. Christian Page, ancien sommelier devenu SDF après un divorce douloureux qui a entraîné une descente aux enfers, a trouvé un hébergement.

"J'ai dormi dans un lit". C'est via Twitter que Christian Page a annoncé la bonne nouvelle : "J'ai dormi dans un lit… Je répète… J'ai dormi dans un lit. Levé, douché et habillé en 17 minutes ! Contre 2 heures version rue. Effectivement, ça change la vie", a-t-il partagé sur son compte. Après trois ans à dormir dehors, un bailleur social l'a contacté pour lui annoncer la bonne nouvelle : un appartement l'attendait à Clichy, dans les Hauts-de-Seine.

Salut à tous...



J'ai dormi dans un lit...Je répète... J'ai dormi dans un lit.



Levé, douché et habillé en 17mn! Contre 2h version rue. Effectivement ça change la vie.



Merci pour tout vos messages de soutien. Vous avez fait pété ma TL (+ de 570 000 vues)



Bonne journée...Kiss... pic.twitter.com/0lCYEFR3sM — Page (@Pagechris75) 7 août 2018

"Je suis au top". "J'ai une demande d'hébergement qui court depuis plus de trois ans et effectivement, à un moment ou un autre, je m'attendais à ce que j'ai une place pour moi", explique-t-il au micro d'Europe 1. "C'est illusoire parce que je suis quelqu’un qui est quand même en bonne santé, je ne suis pas vraiment un prioritaire. À un moment, on m'a appelé et on m'a dit 'Écoutez, c'est votre tour'", poursuit-il. "Je suis au top. Franchement, je suis au top."

C'est tout naturellement que l'ancien sans-abri, qui s'est fait connaître en racontant sa vie sur le réseau social et en critiquant ouvertement les hébergements d'urgence, a tenu à partager avec ses followers des photos de son nouveau chez lui.

Salut à tous...



Je rêvais depuis longtemps de vous envoyer ce tweet...



D'abord ils m'ont blacklisté mais en fin de compte, ils ont plié...



Je ne suis plus #SansAbri...



Merci @EMMAUSolidarite et surtout merci à vous TOUS qui m'avez soutenu...



L'aventure continue... BIZ XXL... pic.twitter.com/JBdSDxZGWz — Page (@Pagechris75) 6 août 2018

"Ça doit faire 25m² avec une salle de bain", détaille-t-il. "Et en plus, ils mettent à disposition un frigo et un four micro-ondes. C'est correct quand même", rigole-t-il.