Orages : une dizaine de trains bloqués en Normandie et à Paris-Saint-Lazare

Une dizaine de trains étaient bloqués mardi soir dans les gares de Caen, Lisieux et Paris Saint-Lazare en raison de chute d'arbres sur les voies provoqués par les orages, a indiqué la SNCF.

Deux lignes touchées. "Des arbres sont tombés sur les voies provoquant des défauts d'alimentation entre Lisieux et Bernay, dans le Calvados", a indiqué la SNCF Normandie. Deux lignes sont touchées : Rouen-Paris et Paris-Caen-Cherbourg. Une dizaine de trains sont retenus dans les gares de Caen, Lisieux et Paris Saint-Lazare. Une intervention est en cours pour dégager les voies, en attendant les voyageurs sont ravitaillés en eau et nourriture, a précisé la SNCF.

"Nous sommes bloqués à Lisieux depuis plus d'une heure. Le train devait arriver à Paris à 21h11", a déclaré Karim Menasria, un vacancier parti pour Deauville. "On nous a donné des sandwichs, on ne sait pas quand on va repartir. Il y a des gens assis par terre, dans cette petite gare", a-t-il ajouté excédé. Sur Twitter, d'autres passagers ont fait part de leur ras-le-bol.

On est dans la gare les gens dorment par terre, ils veulent pas nous affréter de bus, ni nous loger, ni nous payer le taxi j'y suis depuis 19h30. — (@Maurelsan) 7 août 2018

Je vais finir par passer la nuit dans le train moi... #SNCF#SaintlazareCaen — Joack (@JoachimGi) 7 août 2018

De forts orages ont touché les deux régions. La vigilance orange orages est maintenue pour 39 départements de la Normandie à la frontière belge jusqu'au nord-est de Midi-Pyrénées. En cours d'après-midi des orages très virulents accompagnés de grêle et de violentes rafales circuleront de la Normandie à l'Ile-de-France puis remonteront vers le nord et l'est.