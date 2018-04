Olivier Bas : "La transformation numérique n'est pas une révolution technologique mais culturelle"

INTERVIEW

La transformation numérique touche nombre de professions, laissant parfois les salariés démunis face à une avancée aussi rapide. Certains redoutent aussi des changements qui pourraient affecter profondément leur métier. Olivier Bas, vice-président de Havas Paris et professeur à la Sorbonne, était l'invité de l'émission C'est arrivé demain. Il publiera jeudi l'essai #Like ton job ! et a expliqué sur Europe 1 comment bien vivre la transformation digitale qui s'annonce.

Un changement d'état d'esprit. "La transformation numérique n'est pas une révolution technologique", pose d'entrée Olivier Bas. "C'est une révolution culturelle et comportementale qui a amené des évolutions sociétales assez profondes." Et le professeur de citer : l'économie du partage, la mobilité, se connecter en permanence avec le monde, la fin des intermédiaires inutiles. "Tout cet environnement bouleverse l'écosystème des entreprises qui sont obligées de s'adapter à marche forcée et c'est ce que vivent les salariés", explique l'universitaire. L'adaptation ne veut pas simplement dire savoir utiliser les outils, comme tablettes ou applis, mais changer sa culture. Par exemple, le fait de ne plus avoir son bureau mais de le partager avec quiconque, est un "détail qui perturbe profondément".

Au-delà de ce mouvement de flexibilité générale, surplombe la peur de voir tout bonnement son métier disparaître. "Toutes les études montrent qu'à peu près 50% des métiers vont se transformer ou auront disparu dans quelques années." Face à ce constat extrême, bien vivre la situation paraît difficile. "On a un vrai sujet qui est la curiosité, la soif d'apprendre et de développer de nouvelles compétences", avance Olivier Bas. Il va donc falloir s'adapter.

Le pouvoir d'agir. Reste un fossé de générations entre les "vieux X" et les Y, nés dans le bain d'internet. Et sur ce plan, les nouvelles générations ont d'ores et déjà les clés. "Les vieux X sont sur une logique du devoir. Les Y sont sur une logique du plaisir et de l'utilité. Les X ont un rapport au pouvoir très statutaire : la troupe que je gère, le territoire sur lequel j'ai des prérogatives, mon budget et la taille de mon bureau. C'est terminé, c'est l'ancien monde. Pour les Y, ce qui est important, c'est le pouvoir d'agir. Ils n’obéissent plus à l'autorité institutionnelle ou statutaire, par contre, ils écoutent les autorités de compétence. Ils ne veulent pas qu'on les forme mais qu'on leur donne les conditions de se former eux-mêmes. J'ai une profonde confiance dans cette génération", conclut le professeur.