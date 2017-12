Nouvel An : 26 % des Français annoncent qu'ils vont boire et conduire

En principe, entre boire et conduire, il faut choisir. Mais selon un sondage commandé par la Prévention routière et Attitude prévention, les Français ont l'intention de boire quatre verres d'alcool le 31 décembre. Six sur dix reconnaissent ne pas voir pensé à une solution pour rentrer sans risque, rapporte Le Figaro.

Parmi les personnes qui ont l'intention de boire, la nuit du Réveillon, 26 % admettent qu'elles utiliseront leur véhicule personnel pour quitter la soirée et réaliser des distances inférieures à 50 kilomètres. Seul 41 % des personnes interrogées indiquent avoir pris des dispositions pour rentrer chez elles. Sud Ouest précise pour sa part que 51 % des Français ignorent combien de temps il est nécessaire d'attendre pour que le corps élimine un verre d'alcool. Les plus mauvais élèves sont les 18-24 ans, qui cumulent les mauvaises solutions comme "emprunter les petites routes".

Ne faites pas partie de ces 36% : Si un proche a trop bu, proposez lui une solution pour #BienRentrer : dormir sur place, prendre un taxi/VTC, choisir un Sam, attendre le 1er métro... https://t.co/Rq4qE99Ufv cc @PreventAttitudepic.twitter.com/yFxmPwyY9n — Prévention Routière (@Preventionrout) 28 décembre 2017

L'alcool responsable de 30% des accidents mortels sur la route. Toutefois, 74 % des sondés admettent que dormir sur place est une bonne solution : ils étaient 65 % à le dire en 2014. Sur la route, l'alcool reste présent dans 30% des accidents mortels.