Mort cérébrale en Lorraine après être intervenu dans une dispute : le suspect incarcéré

Un individu, suspecté d'avoir poignardé un homme de 29 ans, qui était intervenu dans une dispute à Jarny en Meurthe-et-Moselle et qui est en état de mort cérébrale, a été mis en examen et incarcéré, a-t-on appris mardi auprès du parquet.

"Tentative de meurtre". L'homme, âgé de 21 ans et sans antécédent judiciaire, "a été mis en examen par le juge d'instruction des chefs de tentative de meurtre et port d'arme, puis placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention", a indiqué Hélène Morton, procureur-adjoint au parquet de Nancy.

Une dispute pour une cigarette. Il est soupçonné d'avoir porté un coup de couteau à la gorge d'un homme qui fêtait son anniversaire, dans la nuit de samedi à dimanche à Jarny. La victime avait été appelée à l'aide, avec des amis, par une jeune femme qui se disputait avec le suspect et sa petite amie. Le motif de l'altercation aurait porté sur une cigarette, avait précisé une source proche de l'enquête.

Il s'était rendu à la police. Le mis en cause, caché dans des buissons le long de voies ferrées avec sa compagne, avait surpris la victime et lui avait porté un coup à la gorge, avant de s'enfuir. Il s'était ensuite rendu au commissariat de Conflans-en-Jarnisy. Lors de son audition, il a évoqué un "coup porté involontairement". Hospitalisée avec un pronostic vital engagé en raison d'une "plaie ouverte à la gorge" présentant "un important épanchement sanguin", la victime a été déclarée en état de mort cérébrale.