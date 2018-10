Miss France 2019 : Annabelle Varane, la sœur du champion du monde Raphaël Varane, élue Miss Nord-Pas-de-Calais

Dans la famille Varane, on connaissait déjà Raphaël, le champion du monde. Désormais il faut compter également sur Annabelle, la petite sœur de 19 ans du vainqueur de la Ligue des champions, qui a remporté, samedi 13 octobre, le titre de Miss Nord-pas-de-Calais, à Orchies, dans le Nord, précise 20 minutes.

Un lourd héritage. Avec la couronne du Nord-Pas-de-Calais, Annabelle Varane porte un lourd héritage dans le monde des Miss puisqu'elle succède à Camille Cerf, Miss France 2015, Maëva Coucke, Miss France 2018 et bien-sûr Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers. Mais avant de, pourquoi pas, partir à la conquête de la planète, la nouvelle Miss doit se préparer pour le titre national, dont la remise aura lieu le 15 décembre. "Déjà, il faut que je me remette de mes émotions [...] J’ai envie de profiter de l’expérience de la préparation à Miss France, mais aussi de gagner…", a-t-elle notamment déclarer à nos confrères.

Pour la petite histoire, Le Parisien rapportait, dans ses colonnes du 14 octobre, que le délégué régional du Comité Miss France ignorait le lien de parenté entre l'étudiante en licence 3 de gestion et le défenseur des Bleus.