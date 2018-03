Mireille Knoll : des milliers de personnes à la marche blanche, Mélenchon et Le Pen exfiltrés

Une marche blanche pour dire "non" à l'antisémitisme. Des milliers de personnes ont défilé mercredi, en fin d'après-midi, à Paris, contre la haine des juifs et pour rendre hommage à l'octogénaire Mireille Knoll, dont le corps avait été retrouvé en partie carbonisé vendredi.

Mélenchon et Le Pen présents et hués. Alors que l'avancée de l'enquête ne permet pas encore de dire si la rescapée du Vel d'Hiv a été assassinée en raison de sa confession, anonymes et responsables politiques se sont rassemblés place de la Nation à partir de 18 heures, avant de rallier l'immeuble de Mireille Knoll dans le 11ème arrondissement de Paris. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, dont la présence n'était pas souhaitée par le président du Crif, Francis Kalifat, ont été hués et chahutés.

"Le sujet de la manifestation, ce n'est pas moi. Que chaque juif sache qu'il est sous la protection de la communauté nationale. Le reste, ça ne compte pas", a évacué le leader de La France insoumise, exfiltré de la marche quelques minutes après l'avoir rejoint, comme Marine Le Pen.

"Pas besoin de polémiques stériles". Peu avant 19 heures, l'AFP a dénombré plusieurs milliers de personnes. "Je me sens très émue. Mais il y avait l'importance de partager une douleur. (…) On n'a pas besoin de polémiques stériles", a affirmé la rabbin Delphine Horvilleur sur BFMTV.