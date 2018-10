Le président de l'association Urgence Homophobie agressé à Paris

Le président de l'association Urgence homophobie, qui vient en aide aux personnes LGBT qui ne sont pas libres de vivre leur sexualité dans leur pays, a été violemment agressé mardi soir à Paris alors qu'il se trouvait dans le quartier d'Etienne Marcel, dans le centre de la capitale. Sur Twitter, Guillaume Mélanie a publié une photo de lui le nez en sang. "Ce soir c’est mon tour. Agression homophobe à la sortie d’un restau. Nez cassé. Choqué. Du sang partout. Je suis homosexuel et nous sommes en 2018", écrit-il.

Je suis homosexuel, et nous sommes en 2018.@SOShomophobie@Tof_Beaugrand@stop_homophobie@Lyes_Alouane@MarleneSchiappapic.twitter.com/O8nxg5rk3C — Guillaume Mélanie (@Guillaumelanie) 16 octobre 2018

"Il y avait de la haine dans ses yeux". "On sortait du restaurant avec des amis, on fêtait le titre de séjour d'un de nos réfugiés et en sortant, le temps qu'on se dise au revoir, on gênait le passage. Un monsieur a dû voir qu'on était gay, ça ne lui a pas plu", explique-t-il sur BFM Paris. Il ajoute que l'homme a poussé les réfugiés avant de se mettre à l'insulter. "Il m'a traité de pédé, il m'en a collé une, un gros coup de poing dans le nez. Je pense que j'aurais été seul, je serais encore aux urgences, là j'en sors à peine. Il y avait de la haine dans ses yeux", détaille-t-il.

Guillaume Mélanie prévoit de porter plainte. Sur BFM Paris, il en appelle à la justice. "Il faut instruire nos plaintes. Tant qu'il y aura ce sentiment d'impunité, on se fera casser la gueule", estime Guillaume Mélanie qui prévoit de porter plainte.

Des précédents. Mi-septembre, un jeune comédien avait lui aussi raconté sur Instagram comment il avait été agressé verbalement puis frappé à la sortie d'un théâtre parisien, alors qu'il venait de serrer son petit ami dans ses bras.