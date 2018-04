Le mois de mars a été plus froid que le mois de janvier

Le mois de mars est derrière nous, et heureusement pour les frileux. En effet, d'après les relevés de Météo-France, le mois de mars a été plus froid que celui de janvier. La température moyenne a été de 8,2 degrés en mars, contre 8,4 degrés en janvier dernier.

Plus de journées de gel en mars. Dans certaines grandes villes, la différence s'est même nettement fait sentir. À Paris, il a fait en moyenne 7,8 degrés en mars, contre 8,2 degrés en janvier. À Lille, il a fait en moyenne 5,8 degrés en mars, contre 6,5 degrés en janvier. Si l'on s'attarde sur les jours où des gelées ont été constatées, la différence est encore plus parlante. A Strasbourg, on a enregistré treize jours de gelées en mars, contre seulement deux en janvier. Situation similaire à Lille où on a compté neuf jours de gelées en mars contre deux en janvier. Le sud n'est pas épargné puisqu'à Lyon, on a enregistré une seule journée de gelées en janvier, et cinq en mars.

À quoi est-ce dû ? Si cette situation est rare, elle n'est pas inédite, note sur Twitter Gaétan Heymes, prévisionniste à Météo France. "Le cas s'est produit sept fois depuis 1900, la dernière en 1975", précise-t-il. Cette année, le mois de mars a été légèrement plus froid que la température moyenne normale (0,5 °C de moins). Tandis qu'en janvier, c'est l'inverse : plus 3,3 degrés par rapport aux moyennes de saison. Selon les spécialistes de La Chaîne Météo, cette différence de températures s'explique par la direction des vents. "En janvier le vent orienté au sud a apporté un temps très doux et pluvieux en plaine. En mars, le vent du nord a dominé et a maintenu les températures à un niveau assez bas pour la saison", indiquent-ils.