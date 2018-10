Juin 1940 : décès du dernier des résistants de l'île de Sein

Le dernier des 128 volontaires de l'île de Sein partis en juin 1940 rejoindre le général de Gaulle à Londres est mort à l'âge de 92 ans, a rapporté mercredi le premier adjoint au maire de la petite île bretonne. "C'est une page qui se tourne" avec le décès de Louis Fouquet, a indiqué Ambroise Menou, premier adjoint et ancien médecin de l'île, précisant qu'il était mort dans la matinée à Brest.

Le plus jeune des volontaires. Il était en 1940, à 14 ans, le plus jeune de ce groupe de 128 résistants. Louis Fouquet avait reçu en juin 2010, avec deux autres Anciens combattants, la Légion d'honneur lors d'une cérémonie sur l'île. "Nous voyons en chacun de ces hommes modestes, de grands hommes", avait alors déclaré Hubert Falco, secrétaire d'État aux Anciens combattants, lors de la remise des insignes de chevalier la Légion d'honneur à Louis Fouquet, mais aussi à Clet Chevert et Noël Menou. Tous trois faisaient partie des derniers volontaires sénans engagés dans les Forces navales françaises libres (FNFL).

Les 24 et 26 juin 1940, la quasi-totalité des hommes de l'île, 128, qui avaient refusé l'armistice, avaient décidé d'embarquer à bord de bateaux pour rejoindre le général de Gaulle à Londres quelques jours après son appel du 18 juin. Dix-huit d'entre eux ne reviendront pas, dont la moitié avaient moins de 20 ans en 1940. Après guerre, l'île de Sein a reçu la Croix de la Libération, la Croix de guerre et la Médaille de la Résistance.