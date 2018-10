Grande-Synthe : le préfet du Nord ordonne la fermeture du centre chiite Zahra

Le préfet du Nord a ordonné la fermeture du centre chiite Zahra à Grande-Synthe, près de Dunkerque, accusant ce lieu de culte de contribuer à "la diffusion de l'islam radical chiite à l'échelle européenne", selon un arrêté consulté mercredi par l'AFP.

Fermeture d'une durée de six mois. "Est prononcée pour une durée de six mois la fermeture du lieu de culte 'Centre Zahra'", peut-on lire dans cet arrêté daté du 15 octobre et signé par le préfet Michel Lalande. Les locaux du centre avaient fait l'objet au début du mois d'une vaste opération antiterroriste impliquant quelque 200 policiers, à l'issue de laquelle trois personnes avaient été placées en garde à vue.