EN IMAGES - L'Aude dévastée par des inondations meurtrières

EN IMAGES

L'équivalent de trois mois de pluie en quelques heures et un bilan particulièrement meurtrier. L'Aude doit fait face à de graves inondations, après les violents orages survenus dans la nuit de dimanche à lundi. À certains endroits, il est tombé 180 millimètres de pluie. Dans la commune de Trèbes, l'eau a même atteint une hauteur de 7,68 mètres, un niveau sans précédent depuis… 1891.

De nombreux habitants évacués. De nombreuses routes étant coupées, des habitants ont dû être secourus par hélitreuillage. Un millier d'habitants de la commune de Pezens ont notamment été évacués dans la matinée à titre préventif, en raison des risques de débordement d'un barrage.

Des paysages dévastés. Dans la région de Carcassonne, les champs ont été complètement inondés, plusieurs chaussées détruites ou rendues impraticables en raison des arbres tombés sur les routes. Des torrents d'eau boueuse ont enjambé la chaussée, avec des cours d'eau qui débordent. Des véhicules ont été emportés par les flots.

Une vingtaine de communes impactées. Une quinzaine de communes sont dans "une situation délicate", et six dans une "situation préoccupante" - Villemoustaussou, Villegailhenc, Conques, Villardonnel, Floure et Trèbes - selon le préfet. Les écoles ont été fermées et les habitants ont été invités à rester chez eux.

Dans l'après-midi de lundi, la situation n'était toujours pas stabilisée et des débordements étaient encore prévus, selon Vigicrues.