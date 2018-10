Des tags antisémites retrouvés dans l'école de commerce HEC

Des tags antisémites ont été retrouvés dans une salle de classe du campus de la prestigieuse école de commerce HEC, près de Paris, qui va porter plainte. Sur un tableau d'une salle d'étude du campus, situé à Jouy-en-Josas, dans les Yvelines, et sur lequel vivent plus de 2.000 étudiants de 105 nationalités différentes, ont été découverts vendredi matin des croix gammées, des croix celtiques et les mots "Juden" (juif en allemand), inscrits au marqueur.

[COMMUNIQUÉ 1/2] Des inscriptions antisémites ont été découvertes vendredi 12 octobre au matin sur le campus d’HEC Paris, dans une salle d’études d’une résidence étudiante.

Toute la communauté d’HEC est mobilisée pour exprimer son indignation. — HEC Paris (@HECParis) 12 octobre 2018

"Prendre les sanctions nécessaires". "Nous sommes très surpris, très choqués", a dit le directeur général adjoint du groupe HEC, Eric Ponsonnet. Il a précisé que le groupe, ainsi que plusieurs étudiants, allaient porter plainte. "Nous avons commencé à lancer des investigations en interne, nous sommes déterminés à aller au bout pour pouvoir prendre les sanctions nécessaires", a-t-il ajouté.

Voilà ce qui a été retrouvé taggé dans une salle de cours d’HEC Paris aujourd’hui. L’antisémitisme continue, et ce, quels que soient les milieux éducatifs et sociaux. RT très appréciés, à votre dispo pour la source. #NeLâchonsRienpic.twitter.com/tuO6wbWewQ — Charlotte Peytour (@CPeytour) 12 octobre 2018

"Sentiment d'insécurité". Dans un communiqué, l'Union des étudiants juifs de France (UEJF) a dénoncé "la multiplication d'inscriptions antisémites dans les établissements de l'enseignement supérieur français depuis le début de l'année". "Lorsque des croix gammées se multiplient dans les universités et grandes écoles françaises, elles viennent renforcer un sentiment d'insécurité des français juifs", a déclaré Sacha Ghozlan, président de l'UEJF, cité dans le communiqué. Sur Twitter, le Délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Frédéric Potier, a dit sa "totale solidarité avec l'UEJF" et son président.