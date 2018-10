Des œufs Les Poulettes suspectés d'être contaminés à la salmonelle et des pâtes Panzani au goût "terreux" rappelés

La Répression des fraudes (DGCCRF) et le ministère de l’Agriculture ont lancé un rappel ces derniers jours sur plusieurs produits alimentaires, notamment sur les œufs de la marque Poulette, vendus depuis le 1er septembre dans des boîtes de 6, 12 ou 30 œufs et dont la date limite de consommation va jusqu'au 24 octobre. Ces œufs sont suspectés d'être contaminés à la salmonelle.

Une intoxication alimentaire en Occitanie. "Les autorités sanitaires recommandent aux personnes qui détiennent encore ces oeufs de ne pas les consommer et de consulter un médecin en cas de signes de gastro-entérite (diarrhée, vomissements, souvent accompagnés de fièvre…) survenant après la consommation de ces produits", précise le ministère de l'Agriculture sur son site. "Ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Le délai d'incubation peut aller de 6 à 72 heures."

Fin septembre, des enfants de l'école de Tarascon-sur-Ariège, en Occitanie, avaient été victimes d'une intoxication alimentaire. Ils avaient notamment mangé des omelettes fabriquées avec ces œufs.

Des pâtes Panzani concernées. Des lots de pâtes Panzani sont également concernés par un rappel, cette fois pour des risques "d'odeur et de goût terreux". Des boîtes de tortis, de coudes, de coquillettes et de serpentinis dont la date limite de consommation va jusqu'au 1er août 2021 sont concernées. Ces pâtes seront remboursées si elles sont rapportées en magasin. Par ailleurs, Panzani a mis en place un service pour répondre aux questions des consommateurs : le 09.70.80.91.15.