Cher : un enfant de 12 ans se noie dans la Loire

Le corps sans vie d'un garçon de 12 ans emporté dimanche midi dans les eaux de la Loire, au niveau des départements du Cher et de la Nièvre, a été retrouvé, ont fait savoir les pompiers et la gendarmerie.

Tombé dans un trou d'eau. Le garçon se baignait à Port-Conscience, sur la commune de Jouet-sur-l'Aubois, dans le Cher, "avec son frère lors d'un pique-nique familial, quand il s'est un peu éloigné et a perdu pied, puis a coulé. Il est certainement tombé dans un 'trou d'eau' comme il y en a souvent dans le fleuve et a été emmené dans le fond", a indiqué la gendarmerie de Bourges. Il n'y a pas d'arrêté municipal interdisant la baignade à l'endroit où le garçon et son frère se baignaient, a ajouté la gendarmerie, précisant que les enfants étaient sous la responsabilité de leurs parents.

Retrouvé 500 mètres plus loin. L'accident s'est produit vers 12h et l'enfant a été retrouvé vers 15h30 à 500 mètres du lieu du drame par un hélicoptère de la gendarmerie de Tours, sur la commune de Marseilles-lès-Aubigny, ont précisé les pompiers de la Nièvre. Un massage cardiaque a été pratiqué en vain. Des plongeurs, appuyés par un hélicoptère, avaient mené les recherches dans les départements du Cher et de la Nièvre depuis la mi-journée, ont précisé les pompiers de ce département.