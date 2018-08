Canicule et orages : 66 départements en vigilance orange

Mardi dans son bulletin matinal, Météo-France a placé 66 départements en vigilance orange canicule ou orages.

Quels départements ? Les départements concernés par la vigilance à la canicule sont : Ain (01), Allier (03), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Aube (10), Aveyron (12), Cantal (15), Charente (16), Cher (18), Corrèze (19), Côte-d'Or (21), Creuse (23), Dordogne (24), Doubs (25), Drôme (26), , Haute-Garonne (31), Gers (32), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Isère (38), Jura (39), Loire (42), , Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Moselle (57), Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Pyrénées-Orientales (66), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Savoie (73), Haute-Savoie (74), , Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Vienne (86), Haute-Vienne (87), Vosges (88), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90).

Une double vigilance canicule et orages vise les départements suivants : Pas-de-Calais (62), Nord (59), Aisne (02), Somme (80), Oise (60), Seine-Maritime (76), Calvados (14), Eure (27), Orne (61), , Sarthe (72),

Le Loir-et-Cher (41), le Loiret (45), l'Eure-et-Loir (28), l'Essonne (91), les Yvelines (78), le Val-d'Oise (95), Paris et sa petite couronne (75-92-93-94), la Seine-et-Marne (77), eux, sont seulement concernés par une vigilance orange aux orages.

Fin de canicule dans 11 départements. L'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Charente-Maritime, la Corse, le Gard, la Gironde, l'Hérault, les Landes, le Var et le Vaucluse ne sont, quant à eux, plus concernés par la vigilance orange canicule.

Grêle et rafales de vent. Le pic de canicule "se situera mardi sur les régions du Nord-Est, du Centre-Est et du bassin parisien, avec des valeurs comprises entre 35 et 39 degrés, localement 40 degrés", précise Météo-France dans son bulletin national. Concernant les orages, ils seront "par endroit virulents" et "accompagnés de grêle", prévient l'organisme de météorologie. Des rafales de vent proches de 10 km/h sont attendues.