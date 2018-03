Attaques de l'Aude : les hommages à Arnaud Beltrame se multiplient

Annoncée tôt samedi matin, la mort d'Arnaud Beltrame a déclenché une vague d'hommages dans toute la France. Dépôt de gerbes de fleurs et tweets se sont succédé toute la journée pour saluer la mémoire du lieutenant-colonel, qui a perdu la vie sous les balles de Radouane Lakdim après lui avoir proposé de le prendre en otage à la place d'une femme.

Un homme "tombé en héros". Saluant un homme "tombé en héros", Emmanuel Macron a encouragé sur Twitter chaque Français à "honorer sa mémoire". "Jamais la France n'oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice", a appuyé le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. La Grande Mosquée de Paris, à l'unisson des représentants musulmans, a salué son "courage" et "son engagement". "Il est parti en héros" mais il "savait certainement qu'il n'avait pratiquement aucune chance" et "il n'a pas hésité une seconde", a souligné son frère Cédric Beltrame, samedi, sur RTL.

A tous les assassins planqués, qui cherchent une grandeur éternelle dans la violence... Avant de tuer des innocents et de mourir en crétins, méditez la leçon du héros #ArnaudBeltrame : ce n'est pas en tuant qu'on devient un martyr, mais en sauvant des vies. #TousGendarmespic.twitter.com/ey29IeS2fL — Raphaël Enthoven (@Enthoven_R) 24 mars 2018

Donnons à ce Monsieur le nom d’une avenue très passante, au coeur de @Paris. Pour que notre mémoire reste en éveil quand l’émotion du moment sera retombée. Que plus tard, des enfants demandent à leurs parents : « c’était qui, #ArnaudBeltrame ? » Respect, tristesse et gratitude. pic.twitter.com/uwVRJaHZkX — Thomas Sotto (@ThomasSotto) 24 mars 2018

Notre époque produit le pire #terroristes#islamistes et le meilleur avec #ArnaudBeltrame Plus que de l'héroïsme, quintessence du sens du devoir. pic.twitter.com/hd9N8NbVHM — Mabrouk Sonia (@SoMabrouk) 24 mars 2018

Drapeaux et fleurs. Les drapeaux et étendards de la gendarmerie étaient en berne samedi. Dans l'Aude, des habitants affluaient pour déposer fleurs ou bouquets devant le Super U de Trèbes, fermé, et la caserne de gendarmerie de Carcassonne.

Les fleurs s'accumulent devant le groupement de gendarmerie de l'Aude en hommage au Lieutenant-colonel Arnaud Beltrame #franceinfopic.twitter.com/TLTUrvVhvB — B.Illy (@BenjaminIlly) 24 mars 2018

Arrivée avec un bouquet de roses blanches portant l'inscription "Merci", Marie-Claire a appelé à un "hommage national". "Je pense beaucoup à lui, à sa famille, mais aussi aux autres qui n'étaient pas gendarmes et qui sont tombés. J'ai beaucoup prié en pensant qu'il y aurait un miracle, qu'on le sauverait", a-t-elle confié, très émue, au micro d'Europe 1. "Il est mort pour nous", a souligné Anne-Marie, elle aussi venue déposer des fleurs. "Ce qu'il a fait, c'est un acte héroïque."

L'Assemblée nationale a, elle aussi, mis ses drapeaux en berne, a annoncé son président, François de Rugy, dans un communiqué. Le député LREM a par ailleurs précisé que les députés rendraient hommage aux victimes des attaques la semaine prochaine, en séance.

"Un cœur immense". Jean Andro, maire de Saint-Senier-sous-Avranches, dans la Manche, où Arnaud Beltrame avait été chef du groupement de gendarmerie, a quant à lui salué "un vrai professionnel dévoué". "C'était quelqu'un de très dynamique, on avait l'impression qu'il était monté sur ressort. Et puis un cœur immense, comme le mont Saint-Michel. Je suis un peu retourné."