Arnaud Beltrame a eu un "geste authentique, un geste d'homme, de guerrier"

INTERVIEW

"Rien n'oblige à donner sa vie pour sauver un otage", rappelle avec émotion Jean-Michel Fauvergue, député LREM de Seine-et-Marne et patron du RAID entre 2013 et 2017. Alors que la nation s'apprête à rendre hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tué par le djihadiste de l'Aude après s'être substitué à une otage. "C'est un geste authentique, un geste d'homme, un geste de guerrier", commente-t-il au micro d'Europe 1 Bonjour mercredi.

Un geste, un hommage, une nation. L'hommage national à Arnaud Beltrame est "une reconnaissance de la nation, du chef de l'Etat, à ce héros. Et à travers lui a l'ensemble des forces de l'ordre", explique Jean-Michel Fauvergue. "C'est quelque chose de très solennelle qui unit la nation à travers un acte extraordinaire". "Ce sont les valeurs d'une nation tout entière, ce à quoi on croit, ce pourquoi on se bat tous les jours", analyse celui qui était alors chef du RAID lors des assauts terroristes de 2015.

"Des gestes qui restent marqués". "Depuis que j'ai quitté mes fonctions, à chaque attentat où des camarades sont blessés et des Français victimes, ça marque au plus profond", explique l'actuel député LREM de Seine-et-Marne. "Le sacrifice d'Arnaud Beltrame me marque plus que d'autres sans doute, mais c'est difficile après". Si le geste d'Arnaud Beltrame marque tant, c'est aussi parce qu'il est rare : le dernier exemple en date remonte à la prise d'otages de l'école maternelle de Neuilly-sur-Seine. "Une capitaine des pompiers avait remplacé l'institutrice qui était alors au milieu des enfants", rappelle Jean-Michel Fauvergue. "Il y a des gestes qui restent marqués".