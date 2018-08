Ardèche : l'incendie du zoo de Peaugres revendiqué sur un site anarchiste

L'incendie des guichets d'entrée du zoo de Peaugres, en Ardèche, dans la nuit de mercredi à jeudi a été revendiqué cette semaine sur un site anarchiste, les auteurs dénonçant des "cages que l'on appelle liberté".

"Mentalité spéciste". "Les zoos sont des prisons présentées comme des lieux de divertissement, de découverte, d'éducation et même de sensibilisation et de conservation d'une faune prétendument sauvage", écrit sur le site "Le Laboratoire anarchiste" dans un texte daté de lundi et repéré mardi par France Bleu Drôme-Ardèche. "Ces lieux, et la propagande qui les entoure, sont l'incarnation de la mentalité spéciste qui détruit le monde".

La direction du zoo avait dénoncé au moment des faits "une folie" en cette période de canicule et avec la proximité d'une forêt mitoyenne "totalement sèche". "Nous avons aussi vérifié que l'incendie ne pourrait vraisemblablement pas se propager à la forêt", se défendent les auteurs du texte.

Aucune piste privilégiée selon le parquet. En dépit de cette revendication, le parquet de Privas a indiqué qu'"aucune piste n'était pour l'instant privilégiée" et que l'enquête se poursuivait. L'incendie, qui n'avait fait aucun blessé, avait totalement détruit les guichets et entraîné la fermeture du zoo une journée. Quelque 300.000 personnes visitent chaque année ce parc animalier de 80 hectares, situé entre Vienne et Valence et qui abrite plus de 1.150 animaux.