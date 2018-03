Air France: grève pour les salaires les 3 et 7 avril, en plus du 30 mars

Dix syndicats d'Air France, tous métiers confondus, appellent à la grève les 3 et 7 avril, en plus de celle programmée vendredi, pour obtenir une augmentation générale de 6%, ont-ils annoncé lundi, à la veille d'une négociation entre la direction et les pilotes.

"Nous allons durcir le rythme des mouvements" face à une direction qui, "en n'apportant aucune réponse concrète" aux revendications déjà exprimées les 22 février et 23 mars, "campe sur ses positions et cherche la division", indique un communiqué des organisations de pilotes (SNPL, Spaf, Alter), d'hôtesses et stewards (SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et de personnels au sol (CGT, FO et SUD).