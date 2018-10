VIDÉO - Jean-Luc Mélenchon se moque de l’accent du Sud d’une journaliste

Jean-Luc Mélenchon n’a pas pas apprécié la question. Le leader de La France insoumise, dans la tourmente après des perquisitions houleuses à son domicile et au siège de son parti, s’est moqué d’une journaliste en imitant son accent du sud-ouest, mercredi, à l’Assemblée nationale. "Monsieur Mélenchon, quand vous disiez il y a quelques mois, quand vous pointiez les déboires judiciaires de (François) Fillon et de (Marine) Le Pen, que c’était une décadence de la République…", a demandé la journaliste, qui travaille à France 3 selon le Huffington Post et Sud Ouest.

"Qu'esseuh-que ça veut direuh ?", embarrassé par une question, Jean-Luc Mélenchon moque l'accent d'une journaliste pic.twitter.com/GkeVH3IQDs — BFMTV (@BFMTV) 17 octobre 2018

"Vous dites n'importe quoi." "Qu’esseuh-que ça veut direuh", lui a répondu Jean-Luc Mélenchon en imitant son accent du sud, avant d’enchaîner avec une remarque un brin déplacée. "Vous dites n’importe quoi. Quelqu’un a-t-il une question formulée en français et à peu près compréhensible ? Parce que moi, votre niveau me dépasse. Je ne vous comprends pas", a poursuivi le député des Bouches-du-Rhône, dans une séquence filmée par plusieurs caméras, mercredi, salle des Quatre colonnes.

Indignation des journalistes de France Télévisions. Le syndicat national des journalistes (SNJ) de France Télévisions a publié un communiqué dans la soirée pour dénoncer l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. "Notre consœur, pourtant très aguerrie, a été choquée par cette violence verbale et cette humiliation gratuite, tout comme ses collègues présents à l'Assemblée. La SNJ condamne fermement les propos de Jean-Luc Mélenchon qui, hélas, n'en est pas à son coup d'essai", a écrit le SNJ sur Twitter.