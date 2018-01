Photo des Inrocks : "Il n'y avait aucun trait d'humour", estime Manuel Valls

INTERVIEW

C'est un tweet qu'il n'a guère apprécié. Vendredi, le magazine Les Inrocks tweetait un article sur les dangers de l'alcool, intitulé "L'alcool pourrait causer des dommages génétiques irréversibles", avec en illustration une photo de Manuel Valls, un verre de vin rouge aux lèvres. L'ancien Premier ministre a rapidement exigé des explications pour cette utilisation détournée de son image, estimant que le magazine le "considérait comme un adversaire". La rédaction des Inrock a alors invoqué "une illustration humoristique, en aucun cas une attaque".

Je savais que ce magazine me considérait comme un adversaire politique.Mais là on dépasse toutes les bornes..J’attends une explication..rapide https://t.co/un8Pjylbhg — Manuel Valls (@manuelvalls) 5 janvier 2018

"Là, ça n'était pas au niveau". "Ça n'était pas de l'humour, il n'y avait aucun trait d'humour, aucune indication que c'était de l'humour. Tout le monde ne l'a pas ressenti comme tel", a encore estimé Manuel Valls mardi, au micro de la matinale d'Europe 1. "Que la rédaction des Inrock, c'est ainsi, ne soit pas d'accord avec les prises de position qui sont les miennes, je le conçois tout à fait. Que l'on se moque, que l'on me caricature, je le conçois, c’est nécessaire et je me bats pour défendre la liberté d'expression et de caricature, mais le mauvais goût et me lier à l'alcoolisme, surtout moi - j'aime beaucoup le vin mais modérément -, là, ça n'était pas au niveau", a-t-il déploré, rappelant avoir publié ce weekend "une caricature sévère, féroce de Charlie Hebdo à [s]on égard".