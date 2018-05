Loi agriculture et alimentation : des députés déposent un "amendement chocolatine"

Alors que dans dix jours démarrent les débats autour du projet de loi agriculture et alimentation à l'Assemblée nationale, dix élus Les Républicains ont déposé un amendement qui risque de déplaire à une bonne moitié nord du pays. Car les députés souhaitent promouvoir l'usage du mot chocolatine, surtout employé dans le sud, alors pain au chocolat prévaut partout ailleurs.

"Chocolatine puise son origine dans son origine gasconne". Selon le texte, le groupe d'élus, conduit par Aurélien Pradié, député du Lot, demande à ce que le code rural et de la pêche maritime intègre "la valorisation du nom d'usage et de notoriété d'usage", rapporte BFM TV. Le but : "redonner ses lettres de noblesse à de nombreux produits locaux". Le pain au chocolat, pardon, la chocolatine, fait donc partie de ces produits. "Historiquement le nom a puisé son origine gasconne, et qui a fait la fierté de tout le Sud de la France", arguent les élus. L'examen de cet amendement au lieu d'ici au 30 mai.