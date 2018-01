Législative à Belfort : le candidat LR en ballotage favorable

Le candidat LR Ian Boucard, dont l'élection a été invalidée en décembre, est arrivé en tête du premier tour de l'élection législative partielle du Territoire de Belfort, devant Christophe Grudler (MoDem-LREM). Les deux hommes se retrouveront dimanche 4 février pour le second tour d'une élection qui a peu mobilisé (participation de 29,50%).

Le PS s'effondre. Ian Boucard a obtenu 38,80 % des voix, contre 26,50 % pour le conseiller départemental Christophe Grudler. Le duel très scruté entre le frontiste Jean-Raphaël Sandri (7,4%) et l'eurodéputée les Patriotes Sophie Montel (2 %) a été largement remporté par le FN, qui n'a cependant pas réussi à mobiliser son électorat. La prétendante de La France Insoumise, Anaïs Beltran (11,50 %), se positionne à la troisième place. Avec 2,6 %, le PS (9,10% en juin 2017) disparaît pratiquement du paysage politique local.

Le 18 juin 2017, Ian Boucard, 29 ans, l'avait emporté de 279 voix face au candidat MoDem-LREM Christophe Grudler, 52 ans. Mais le Conseil constitutionnel, saisi par Christophe Grudler, a invalidé l'élection d'Ian Boucard. Le Conseil reproche au candidat LR d'avoir fait distribuer en fin de campagne deux tracts faussement présentés comme émanant de La France insoumise et du Front national, et appelant à voter pour lui au second tour.