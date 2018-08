Laurence Saillet (LR) : "Nous souhaitons que le président de la République revienne sur ce projet de prélèvement à la source"

INTERVIEW

Pour les Républicains, farouchement opposés au prélèvement à la source, c'est une demi-victoire. Emmanuel Macron a déclaré jeudi attendre "des réponses précises" avant de décider si le prélèvement de l'impôt à la source entrerait bien en vigueur au 1er janvier prochain, comme prévu. "Les doutes du président de la République sont la meilleure preuve des grandes difficultés qui s’annoncent", a réagi Laurence Saillet, porte-parole des Républicains, au micro de Matthieu Belliard sur Europe 1.

Un projet préjudiciable "pour les entrepreneurs et les particuliers". "Nous souhaitons que le président de la République revienne sur cette décision et revienne sur ce projet de prélèvement à la source", explique-t-elle. D'après elle, ce projet est préjudiciable, "à la fois pour les entrepreneurs parce que ça va leur coûter très cher en temps et en argent, et pour les particuliers qui vont faire le crédit de leurs impôts à l'État".

"On a rencontré de nombreux chefs d'entreprise qui ne sont absolument pas favorables à la mise en place de ce prélèvement", assure Laurence Saillet : "Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 1,2 milliard de coût pour les entreprises."