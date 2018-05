La responsable voilée de l'Unef répond à Gérard Collomb : "c'est assez pathétique"

Son apparition à la télévision, un voile jaune sur la tête, avait déclenché une vive polémique. Maryam Pougetoux, présidente du syndicat étudiant Unef à Paris-IV-Sorbonne, avait subi les foudres du Printemps républicain (une association politique qui défend une vision très stricte de la laïcité), mais aussi celles, au sein du gouvernement, de Gérard Collomb et Marlène Schiappa. Ce week-end, elle est sortie de son silence dans deux vidéos publiées par Buzzfeed. La jeune militante juge notamment la réaction du ministre de l'Intérieur "assez pathétique".

Un voile "choquant", "signe manifeste d'islam politique".Gérard Collomb avait jugé "choquant" le port du voile par une responsable de l'Unef. "Il ne faut pas que [le voile] soit une marque de volonté identitaire, qu'on montre qu'on est différent de la société française", avait-il expliqué sur BFM TV. "Et là, [Maryam Pougetoux] semble le montrer." Le ministre avait également fait un lien direct avec le fait qu'un "certain nombre de jeunes [puissent] se laisser attirer par les thèses de Daech". Quant à la secrétaire d'État à l'Egalité hommes-femmes, Marlène Schiappa, elle s'était dite "interpellée" par "des signes manifestes de religion... d'islam politique".

"Aucun lien entre mon voile et Daech". "Mon voile n'a aucune fonction politique", réplique Maryam Pougetoux dans ces vidéos. Très posément, la jeune femme juge "assez pathétique de la part d'un ministre de l'Intérieur d'avoir de tels propos, aussi violents. Cela prend une ampleur telle que je vais presque devoir me justifier de mon choix alors que je ne devrais pas". La syndicaliste souligne que ce voile est un signe de "foi". "Après oui, c'est visible. Ce n'est pas pour autant du prosélytisme. Il n'y a aucun lien, à mon sens, entre mon voile et des jeunes qui seraient attirés par Daech."

Interviewée par BuzzFeed, Maryam #Pougetoux, présidente de l'Unef à Paris-IV, répond à @GerardCollomb : «C'est assez pathétique de la part d'un ministre de l'Intérieur d'avoir de tels propos, aussi violents. Mon voile n'a aucune fonction politique.» pic.twitter.com/wc5ihPFxx3 — BuzzFeed France News (@BuzzFeedNewsFR) 20 mai 2018

"Je défends toutes les femmes". Maryam Pougetoux poursuit en rappelant qu'elle n'enfreint pas la loi. "Actuellement, la loi autorise le port du voile dans l'espace public, à l'université, dans le respect d'autrui. Moi je remplis toutes ces conditions-là." La jeune femme souligne qu'elle a choisi de porter ce voile "par choix" et estime que cela n'entre pas en contradiction avec les combats traditionnels de l'Unef, notamment le féminisme. "Je défends toutes les femmes, qu'elles veuillent le porter, qu'elles ne veuillent pas le porter, qu'elles soient musulmanes, non musulmanes", détaille-t-elle. "Il n'y a pas un seul féminisme."

Dans une 2e vidéo, Maryam Pougetoux explique qu'elle a mis son voile «par choix»: «Je défends toutes les femmes, qu'elles veuillent porter le voile ou non, qu'elles soient musulmanes ou non. Il n'y pas qu'un féminisme, il y a différents féminismes» pic.twitter.com/Wbstb8IBOr — BuzzFeed France News (@BuzzFeedNewsFR) 20 mai 2018

Enfin, la jeune femme appelle au calme. "Je pense que le débat devrait se clôturer à un moment donné, ou devrait être reposé de manière claire. "