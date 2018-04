La France insoumise lance sa chaîne de télévision, "Canal FI"

La France insoumise (LFI) vient de lancer un nouvel outil de communication audiovisuel, "Canal FI", qui se veut une "télé en ligne insoumise", a annoncé lundi le mouvement de Jean-Luc Mélenchon.

Une télévision sur Internet. "Canal FI est un projet 'télé' insoumis disponible en accès libre en ligne sur le site de LFI et le blog" de Jean-Luc Mélenchon, ont indiqué à la presse les deux responsables du projet, Antoine Léaument et Flore Cathala. Cette "télé" diffuse de 7 heures à 20 heures en semaine et de 10 heures à 20 heures en week-end des programmes constitués des productions vidéo de La France insoumise et de personnalités de ce mouvement. Il y aura également possibilité, à terme, de diffuser, "avec leur accord, des vidéos de youtubeuses et youtubers portant des thèmes chers à La France insoumise".

Des pastilles humoristiques. Selon les Insoumis, "l'idée est de permettre à des contenus de qualité déjà diffusés dans le passé de connaître une seconde vie en étant mis en valeur sur la plateforme, ce qui permettra à de nouveaux spectateurs de les découvrir". Les contenus diffusés porteront sur différents thèmes - écologie, Europe, société, économie ou actualité parlementaire - et seront ponctués de "pastilles vidéo" produites par LFI, "à caractère humoristique ou informatif". Ceux qui le souhaitent "pourront intégrer cette télé sur leur site", ont également affirmé les deux responsables Insoumis.